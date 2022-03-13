Россияне планируют взорвать десант в Одессе, – Данилов

Уже 18-й день российские оккупанты гатят по городам Украины, убивая мирных жителей. Впереди нас ждут сложные испытания, однако, в ВСУ уверены – победа за нами.

Такое мнение в эфире 24-го канала озвучил офицер ВСУ Юрий Кочевенко. По его словам, украинцы знают, к чему готовиться.

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"Несмотря на страшные вызовы, жертвы и разрушения, мы уже разучились бояться. Потому что сначала пугали нас прежде всего неопределенность будущего, неуверенность, способны ли мы выстоять эти испытания", – сказал он.

Сегодня мы доказали всему миру, но прежде всего себе, что мы уверены. Поэтому предстоят большие бои, тяжелые испытания и конечно потери. Но уже сейчас видно, что мы побеждаем. Нашими духом мы уже победили оккупантов,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Юрий Кочевенко о войне в Украине и победе ВСУ: смотрите видео