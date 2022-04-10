Россияне подготовили меры по отступлению из Херсона, но пока не покидают город, – Арестович

Херсон продолжает находиться во временной оккупации. ВСУ постепенно подходят к городу, а враг готовит план отступления.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, российские оккупанты на Юге Украины пытаются удержать правый берег Днепра. Наши герои с помощью артиллерии и мастерских маневров оттесняют врага, поэтому вскоре перед ними может остаться задача удержать только левый берег Днепра.

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Отход из Херсона

По информации Аресточвича, еще 12 дней назад оккупанты приняли меры по подготовке для отхода из Херсона. Но такого простого сценария освобождения города ожидать не стоит.

Они подготовили такой план, но будут держаться за Херсон до последнего. Ведь при отходе из города без снабжения из Крыма останется их группировка возле Мариуполя и в направлении Запорожья,

– сказал Арестович.

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