Вечером 2 марта после 18:53 во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Была угроза, что враг может атаковать ракетами " Кинжал ". Однако со временем истребитель отошел от пусковых рубежей.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине 2 марта

18:53 О воздушной тревоге объявили в Киеве, после столицы об угрозе известили все регионы.

18:55 Мониторинговая группа сообщила, что Россия подняла в небо МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши силы ПВО не имеют возможности перехватывать. Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

19:00 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обратился к жителям области с просьбой не игнорировать воздушную тревогу. Он подчеркнул, что опасность реальна, а враг коварный.

19:12 МиГ отошел от пусковых рубежей. Почти по всей территории объявили об отбое. Пока угроза остается в Донецкой и Луганской областях. В Луганской области воздушная тревога объявлена ​​от 4 апреля 2022 года.

Враг держит в Черном море носители ракет "Калибр"

В Военно-морских силах ранее сообщалось, что россияне держат в Черном море 4 носителя ракет типа "Калибр" с общим боезапасом до 24 ракет.