Ввечері 2 березня після 18:53 по всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Була загроза, що ворог може атакувати ракетами "Кинджал". Проте згодом винищувач відійшов від пускових рубежів.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 2 березня

18:53 Про повітряну тривогу оголосили в Києві, після столиці про загрозу сповістили усі регіони.

18:55 Моніторингова група повідомила, що Росія підняла у небо МіГ-31К – носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші сили ППО не мають можливості перехоплювати. Крім цього, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

19:00 Очільник Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до жителів області з проханням не ігнорувати повітряну тривогу. Він наголосив, що небезпека реальна, а ворог підступний.

19:12 МіГ відійшов від пускових рубежів. Майже по всій території оголосили про відбій. Наразі загроза залишається у Донецькій та Луганській областях. На Луганщині повітряна тривога оголошена з 4 квітня 2022 року.

Ворог тримає у Чорному морі носії ракет "Калібр"

У Військово-морських силах раніше повідомляли, що росіяни тримають у Чорному морі 4 носії ракет типу "Калібр" із загальним боєзапасом до 24 ракет.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза ракетних обстрілів залишається високою по всій території України.