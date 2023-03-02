Ввечері 2 березня після 18:53 по всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Була загроза, що ворог може атакувати ракетами "Кинджал". Проте згодом винищувач відійшов від пускових рубежів.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 2 березня
Ворог тримає у Чорному морі носії ракет "Калібр"
У Військово-морських силах раніше повідомляли, що росіяни тримають у Чорному морі 4 носії ракет типу "Калібр" із загальним боєзапасом до 24 ракет.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза ракетних обстрілів залишається високою по всій території України.