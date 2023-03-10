Около 9 утра 10 марта по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. За ходом событий следит 24 Канал.
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Что известно о воздушной тревоге в Украине 10 марта
Почему "Кинжал" почти невозможно перехватитьМаксимальная скорость "Кинжала" – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Эти ракеты могут маневрировать на траектории полета и перехватить их почти нереально. При этом после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз, поэтому средства ПВО фиксируют его слишком поздно и не успевают отреагировать. Проследить момент запуска "Кинжала" у Воздушных сил пока нет технической возможности.
В каких регионах объявили воздушную тревогу
В результате взлета МиГ-31К тревогу объявили в:
- Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкая область.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля 2022 года, с тех пор она не прекращалась. Также, согласно еМапа, от 12 декабря 2022 года тревога объявлена во временно оккупированном Крыму.
Воздушная тревога в Украине 10 марта / еМапа