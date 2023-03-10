Близько 9 ранку 10 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. За перебігом подій слідкує 24 Канал.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні 10 березня

Чому "Кинджал" майже неможливо перехопити

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Ці ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, тож перехопити їх майже нереально. При цьому після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз, тому засоби ППО фіксують його надто пізно та не встигають відреагувати. Прослідкувати момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки немає технічної можливості.

У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Внаслідок зльоту МіГ-31К тривогу оголосили у:

  • Києві та Київській області.
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області.
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Одеській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Хмельницькій області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня 2022 року, відтоді вона не припинялась. Також, згідно з єМапа, від 12 грудня 2022 року тривога оголошена у тимчасово окупованому Криму.


Повітряна тривога в Україні 10 березня / єМапа