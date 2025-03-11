Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, с какой целью россияне использовали ДРЛО А-50 в период, когда США приостановили обмен разведданными с Украиной. Также украинским силам ранее удалось поразить самолеты А-50.

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Какова основная задача А-50

"Это прямая связь с приостановкой США предоставления разведданных Украине. Трамп мог согласовать это с Владимиром Путиным, и когда россияне получили данные, что наша страна не имеет информации о взлете А-50 и не сможет подготовиться к его ликвидации", – предположил летчик-инструктор.

Уничтожение этого самолета, по его словам, может произойти непосредственно на аэродроме. Это большой самолет, который хорошо сбивается во время взлета и приземления.

ДРЛО А-50 Это авиация дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Размах крыла самолета – 50,5 метра, а его длина – 48,27 метра. Он был создан в советское время на базе военно-транспортного борта Ил-76. К самолету был добавлен радиотехнический комплекс "Шмель", который образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

Основная задача А-50 – отслеживать перемещение войск и алгоритм работы зенитно-ракетных комплексов системы противовоздушной обороны. Это нужно для того, чтобы подготовиться к осуществлению воздушной атаки,

– подчеркнул Свитан.

Для расшифровки полученных данных россиянам нужно 1 – 2 дня, и под конец недели, по его мнению, они могут нанести поражение по украинским тылам. Поэтому в эти дни нужно быть осторожными и реагировать на оповещения, особенно относительно атак врага баллистическими ракетами.

Их скорость очень большая. Россияне могут привлечь для атаки большое количество ракет различных типов,

– подчеркнул Роман Свитан.

Первый удар противник, как отметил военный эксперт, будет пытаться нанести по расположению украинских ЗРК. А второй удар может быть по инфраструктурным объектам, после того, как он попытается вырубить вновь разведанные места расположения украинских пусковых установок.

Отметим, что военный эксперт Павел Нарожный сказал, что А-50 может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 600 километров. Россия имеет на вооружении ракеты, способные поразить условный самолет на расстоянии до 300 километров, и для того, чтобы они отработали на такое расстояние, нужен именно А-50. Этот самолет "подсвечивает" цель ракете и ведет ее, управляя ею для сбития на большом расстоянии.