"Мою маму убили, меня похитили": украинские дети в Гааге рассказали о пережитых ужасах

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины не только забрало счастливое детство у маленьких украинцев. У некоторых – еще и дом, родных и мечты. Своими историями они поделились в Гааге.

Так, в Гааге стартовала информационная кампания BringKidsBackUA. Она призвана привлечь внимание к вопросу похищения детей. В ее рамках шесть маленьких украинцев, которых раньше похищали оккупанты, рассказали свои истории.

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У каждого из них своя ужасная история

Дети, в возрасте от 11 до 17 лет, из Мариуполя и Харьковской области. Оттуда их во время полномасштабного вторжения похитили русские солдаты. Впоследствии маленьких украинцев удалось вернуть в Украину. Теперь они в Нидерландах, чтобы поведать всему миру свои истории.

Детей ожидает большая программа. У них будут брать интервью зарубежные СМИ, у них будут съемки в ток-шоу, общение с политиками и выступления во время пресс-конференций.



Дети прибыли в Гаагу, чтобы рассказать свою историю / Фото из фейсбука Лубинца

У Ильи русские военные забрали маму. Она погибла в результате прилета.

Прилетело в соседний дом. Маму ранило в голову. Меня – в ногу. На следующий день она умерла. Соседка зарыла ее в нашем дворе. А за мной пришли русские,

– рассказал он министру иностранных дел Нидерландов в Гааге.

Парень говорит, что его забрали в больницу в Донецке, после чего – похитили. Общаясь с главой МИД, он поделился воспоминаниями о том, как ему не давали общаться с бабушкой, а также обещали, что в России найдут новую семью.

Украинские власти отмечают, что оккупанты похитили почти 20 тысяч детей. К этому времени вернуть удалось только 400.

12-летний Саша, общаясь с журналистами, отметил, что "мы здесь, чтобы рассказать, что в Украине война, а не то, что мы это все придумали". Парня весной 2022 года разлучили с мамой в Мариуполе. Его ранили в глаз во время обстрела.



Украинских детей похитили россияне во время войны / Фото из фейсбука Дмитрия Лубинца

Во время попытки покинуть окруженный Мариуполь он с матерью попали в фильтрационный лагерь. Женщину забрали на допрос, а за парнем приехали люди, представившиеся службой по делам детей Новоазовска. Ему пообещали, что маму он увидит позже. Но они уже не виделись полтора года.

Когда вернулся в Украину, я начал ценить еду и воду, потому что нас в Мариуполе было мало еды. Ни хлеба не было, ничего. Но больше всего я ценил тишину,

– рассказывает Саша.

14-летняя Вероника из Харьковской области. Она рассказала, что оказалась в оккупации вместе с тетей. Вскоре девушку вывезли в Россию и поместили в Липецке в интернат. В течение 11 месяцев Нина Власова, мама девочки, пыталась вернуть своего ребенка. Следует отметить, что она – военная ВСУ.

Меня водили на допросы, потому что моя мама – военная. Допрашивали, хотя рядом не было моего законного представителя,

– вспоминает девушка.

В интернате ее дети называли "Бандерой", а также смеялись. Кроме того, обвиняли, что "из-за меня их родителей мобилизовали". Кроме того, называли ее тупой, потому что она – украинка. Только в мае этого года Вероника смогла выбраться из России. Сейчас она проживает в Киеве вместе со своей матерью.

В течение многих месяцев пытались вернуть Веронику, но все было напрасно. Ребенка не хотели отдавать, потому что его мать – военная. На следующий день после того, как ее мать выступила в ООН, последовал сигнал, что без всяких условий россияне готовы отдать ребенка. Бабушка поехала за Вероникой и забрала ее из России,

– отметил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец.



Дмитрий Лубинец вместе с детьми был в Гааге / Фото из фейсбука Лубинца

Обратим внимание, что трое украинских детей побывали в эфире ток-шоу Op1. Оно популярно в Нидерландах, а его аудитория составляет более полумиллиона зрителей.

Во время него Вероника рассказывала, как придумывала пути побега из страны-агрессора. Тем временем ведущий процитировал детям кремлевского диктатора. Владимир Путин пытался оправдать похищение детей якобы "спасением".

Если спасение – это оставлять детей без их родных, то да, они в этом преуспели,

– иронически ответила девушка.

Детей спросили, считают ли они, что Путин предстанет перед судом. На это маленькие украинцы утвердительно заявили, что "Да".