Россияне похитили четырех активистов во время протеста в Новой Каховке
Россияне похитили четырех активистов в Новой Каховке. В частности, оккупанты похитили людей именно во время протеста в городе.
Среди выкраденных – одна женщина 1990 года рождения. Об этом сообщили в фейсбуке Каховской городской территориальной громады.
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Оккупанты похитили 4 активистов в Новой Каховке
Согласно данным местных властей, враги на украинской земле похитили:
- Юрия Васильвича Гедзика, 1974 года;
- Игоря Владимировича Бахура, 1983 года;
- Анатолия Александровича Качинского, 1985 года;
- Елену Бубнову, 1990 года рождения.
До сих пор местонахождение этих людей неизвестно.
Похищенный Анатолий Качинский / Каховская городская территориальная община
Враг похитил Игоря Бахура / Каховская городская территориальная община
Связи с Еленой Бубновой / Каховская городская территориальная община
Оккупанты похитили Юрия Гедзика / Каховская городская территориальная община
К сожалению, во время митинга оккупанты резиновыми пулями ранили двух гражданских участников митинга – одному пуля попала в бедро, другому – в шею. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
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