Россияне похитили четырех активистов во время протеста в Новой Каховке

Россияне похитили четырех активистов в Новой Каховке. В частности, оккупанты похитили людей именно во время протеста в городе.

Среди выкраденных – одна женщина 1990 года рождения. Об этом сообщили в фейсбуке Каховской городской территориальной громады.

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Оккупанты похитили 4 активистов в Новой Каховке

Согласно данным местных властей, враги на украинской земле похитили:

Юрия Васильвича Гедзика, 1974 года;

Игоря Владимировича Бахура, 1983 года;

Анатолия Александровича Качинского, 1985 года;

Елену Бубнову, 1990 года рождения.

До сих пор местонахождение этих людей неизвестно.



Похищенный Анатолий Качинский / Каховская городская территориальная община



Враг похитил Игоря Бахура / Каховская городская территориальная община



Связи с Еленой Бубновой / Каховская городская территориальная община



Оккупанты похитили Юрия Гедзика / Каховская городская территориальная община

К сожалению, во время митинга оккупанты резиновыми пулями ранили двух гражданских участников митинга – одному пуля попала в бедро, другому – в шею. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

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