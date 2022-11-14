Россияне похитили детей из Херсона и перевезли их на другие оккупированные территории

Оккупанты, убегая из Херсона, вывезли не только награбленное имущество, но и животных из зоопарка. Однако настоящим шоком стало похищение детей.

Об этом журналистам 24 канала рассказали источники в спецслужбах. Сейчас малыши находятся в одном из пансионатов Бердянска Запорожской области.

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Как говорят источники в спецслужбах, этот пансионат принадлежит местному "мэру". В него привезли много маленьких детей из Херсона. Персонал напугали и взяли с них расписки о неразглашении. По всей территории выставили вооруженную охрану, а также ввели режим пропуска.

Откуда оккупанты похитили детей и есть ли у них родители – пока неизвестно. Еще летом российские телеканалы и онлайн-медиа рассказывали, что детей из оккупированных украинских городов и сел вывозят в российские лагеря. Якобы на оздоровление. Однако далеко не всем родителям удается вернуть детей домой.

Зачем это врагу

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики сотнями увозят несовершеннолетних на свои земли. По его словам, россияне начали вывозить украинских детей, потому что к ним привязаны родители. Очевидно, в планах оккупантов сделать так, чтобы потом родители возвращались за своими детьми в Россию и не могли уехать с территории вражеского государства.

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