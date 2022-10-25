Могут не вернуться: как россияне смогли забрать детей у родителей

Российские захватчики продолжают похищать детей с временно оккупированных территорий Украины. Оккупанты решили не возвращать детей из Энергодара, которые уехали "на отдых" в Россию.

Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья. По его словам, теперь родители этих детей думают о том, как вернуть их обратно.

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Россияне не отдают родителям детей из Энергодара

Корреспондент отметил, что украинские дети, как и раньше, очень нужны российским оккупантам. Они продолжают их похищать с оккупированных территорий Украины.

Людям, которые из Энергодара отдали своих детей в лагеря в Краснодарский край и другие места, уже сообщили, что дети назад сейчас не вернутся, опасно,

– рассказал корреспондент.

Он отметил, что россияне сказали родителям передавать своим детям тёплые вещи. Они вроде бы там будут учиться в школе дистанционно от родителей. Теперь родители этих детей думают о том, как вернуть их обратно.

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Трое подростков – в плену оккупантов

Корреспондент также рассказал, что после последних успешных обстрелов украинской артиллерии россияне захватили трех подростков в Мелитопольском районе.

Подозревают ребят в том, что они корректировали огонь украинской артиллерии,

– сказал корреспондент.

Поэтому, добавил он, трое украинских юношей сейчас находятся в плену врага. Неизвестно, что российские оккупанты с ними делают. Остается надеяться, что их как можно быстрее освободят.

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