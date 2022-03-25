Россияне похитили двоих человек в Черниговской области: главу горсовета и бизнесмена

Российские оккупанты похитили двоих человек в Сновской общине Черниговщины. Речь идет о городском главе Александре Медведеве и бизнесмене Григории Божко.

Соответствующую информацию подтвердил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко. По его словам, оккупанты пришли к ним утром 25 марта.

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На Черниговщине россияне похитили 2 человек

Захватчики похитили двоих человек в Сновской общине. Речь идет о главе Сновского городского совета Александре Медведеве, а также бизнесмене и бывшем депутате областного совета Григории Божко.

По предварительной информации, людей везут в направлении Городни. Зачем и с какой целью – пока неизвестно.

Предыдущие случаи похищения людей в области

Это не первый случай похищения людей в Черниговской области российскими оккупантами. В селе Гремяч Новгород-Северского района 20 марта россияне похитили старосту.

Кроме того, в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины захватчики задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. В селе Новая Басань сообщали о похищении двоих представителей местного самоуправления.

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