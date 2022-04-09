Россияне похитили экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова
9 апреля 2022 , 11:55Читати новину українською
Российские войска продолжают совершать зверства на оккупированных территориях. Теперь они похитили экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова.
Андрей Путилов тоже является бизнесменом. Его похитили в Херсоне утром 9 апреля, сообщает 24 канал.
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Что известно о Путилове
Политик и бизнесмен возглавлял Херсонскую ОГА после аннексии Крыма.
В прошлом году Россия внесла его в список лиц, виновных в энергетической блокаде Крыма и не только. Оккупанты открыли соответствующее уголовное производство.
Путилов – экс-нардеп от Блока Порошенко. Детали похищения пока не известны. Местные в шоке от того, что он находился в Херсоне.
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