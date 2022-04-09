Россияне похитили экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова

Российские войска продолжают совершать зверства на оккупированных территориях. Теперь они похитили экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Путилова.

Андрей Путилов тоже является бизнесменом. Его похитили в Херсоне утром 9 апреля, сообщает 24 канал.

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Что известно о Путилове

Политик и бизнесмен возглавлял Херсонскую ОГА после аннексии Крыма.

В прошлом году Россия внесла его в список лиц, виновных в энергетической блокаде Крыма и не только. Оккупанты открыли соответствующее уголовное производство.

Путилов – экс-нардеп от Блока Порошенко. Детали похищения пока не известны. Местные в шоке от того, что он находился в Херсоне.

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