Россияне похитили, по меньшей мере, 17 жителей Херсонщины

Российская армия похищает людей во временно захваченных городах. В Херсонской области оккупанты уже удерживают по меньшей мере 17 человек.

"Евромайдан SOS" сообщил о пропавших и задержанных 9 человек. Еще о 3-х заявил доктор биологических наук Иван Мойсиенко.

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Ранее о 5 – 6 задержанных говорил Голопристанский городской голова.

Часть удерживаемых людей

Секретарь Новокаховского горсовета Дмитрий Васильев,

староста Старозбурьевской ТО Виктор Маруняк,

глава Чулаковской ТО Александр Мусиенко,

секретарь Скадовского горсовета Юрий Палюх,

мэр Берислава Александр Шаповалов,

чиновник Олешковского горсовета Александр Заровный,

общественный деятель из Новой Каховки Сергей Цыгипа,

депутат Корабельного совета Херсона Дмитрий Афанасьев,

глава поселка Нижние Серогозы Дмитрий Такаджа.

Однако пропавших людей на временно оккупированной Херсонской области больше. Об этом свидетельствуют данные представителей местных общин. Мойсиенко знает о трех пропавших:

руководителя агропредприятия "Злато Таврии" Алексея Дмитриева,

политика Виталия Богданова,

волонтера из Испании Марио Гарсия Калатаюд.

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