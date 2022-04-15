Россияне похитили почти 3 миллиона гривен пенсии в Мелитополе, – Офис генпрокурора

Российские оккупанты ограбили одно из отделений Укрпочты в Мелитополе. Оттуда похитили почти 3 миллиона гривен, которые должны были пойти на пенсии, соцвыплаты и зарплату.

Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство против оккупантов по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Досудебным следствием занимаются представители СБУ в Запорожской области.

В Офисе генпрокурора также подчеркнули: если вы стали свидетелем военных преступлений оккупантов – фиксируйте это и отправляйте информацию на специальный сайт warcrimes.gov.ua.

Напомним, в Мелитополе неизвестные патриоты регулярно ликвидируют оккупантов. Так в период с 20 марта по 12 апреля им удалось уничтожить 70 россиян. Среди них тоже были кадыровцы. Типичная причина смерти – ножевые и огнестрельные ранения.

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