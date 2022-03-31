Похитили руководство Молочанской территориальной общины

О похищении Ирины Липки и ее заместителя Виталия Репина сообщил нардеп Павел Мельник. Мера и местного депутата похитили 31 марта.

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Место их пребывания неизвестно.

Сегодня из Молочанска оккупанты похитили городскую главу от "Слуги народа" Ирину Липку и ее заместителя, депутата Молочанского городского совета от нашей партии Виталия Репина,

– сообщил Мельник.



Ирина Липка и Виталий Репин / Фото из фейсбука "Слуга народа"