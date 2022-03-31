Викрадено керівництво Молочанської територіальної громади
Про викрадення Ірини Липкої та її заступника Віталія Репіна повідомив нардеп Павло Мельник. Меркиню і місцевого депутата викрали 31-го березня.
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Місце їхнього перебування наразі невідоме.
Сьогодні з Молочанська окупанти викрали міського голову від "Слуги народу" Ірину Липку та її заступника, депутата Молочанської міської ради від нашої партії Віталія Репіна,
– повідомив Мельник.
Ірина Липка та Віталій Репін / Фото з фейсбуку "Слуга народу"
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