Викрадено керівництво Молочанської територіальної громади

Про викрадення Ірини Липкої та її заступника Віталія Репіна повідомив нардеп Павло Мельник. Меркиню і місцевого депутата викрали 31-го березня.

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Місце їхнього перебування наразі невідоме.

Сьогодні з Молочанська окупанти викрали міського голову від "Слуги народу" Ірину Липку та її заступника, депутата Молочанської міської ради від нашої партії Віталія Репіна,

– повідомив Мельник.



Ірина Липка та Віталій Репін / Фото з фейсбуку "Слуга народу"

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