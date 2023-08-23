Империя должна умереть в мозгах: что заставит россиян свергнуть правление Путина

Россияне омрачены российской пропагандой, потому не осознают подлинную реальность войны. Лишь одно событие заставит их наконец открыть глаза и свергнуть диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он объяснил, какие сейчас преобладают настроения в обществе.

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Почему россияне не осознают войну

Война стучится в дома россиян, но они этого не понимают. Жители мегаполисов относятся к этому "потребительски", поскольку пока их не захватила большая волна мобилизации. Чтобы избежать всенародного гнева, Путин выжимает мобилизационный ресурс из глубинок и кризисных регионов России.

"Некоторые задаются вопросом: почему так долго идет война, но я бы на них очень не надеялся. Потому что путинская пропаганда достигла своей важной задачи среди россиян: они думают, что воюют не с Украиной, а с НАТО. В их сознании очень хорошо закреплен этот нарратив", – объяснил Каспаров.

Попытки местных так называемых оппозиционеров тоже не оказывают существенного влияния на изменение их сознания. И большинство готово лучше избежать вопросов о войне. Пока нет того индикатора, который бы указывал на серьезный протест в России.

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Что может изменить ситуацию

По-настоящему всколыхнуть российское общество сможет только победа Украины, считает Каспаров. Это станет не только толчком для каких-либо протестов, но и будет прямой угрозой правления Путина. Впрочем, и в этой ситуации для россиян придумают свой нарратив.

Не Украина выиграла, а НАТО – этот нарратив уже готовится к будущему. Но важно будет кто проиграл,

– подчеркнул он.

Россияне могут терпеть войну, но не простят поражение диктатору. Освобождение Крыма и всех временно оккупированных территорий будет означать для россиян, что Путин не справился с так называемой "задачей".

"Вид украинского флага в Севастополе должен похоронить имперские иллюзии в сознании россиян. Пока империя не умрет в мозгах, в России ничего хорошего не будет. Она может умереть только после военного переворота. И полного разгрома", – резюмировал Гарри Каспаров.

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