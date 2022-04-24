Россияне поливали снарядами "Азовсталь" весь день, – Денисенко

Самые тяжелые бои проходят на Донбассе. К примеру, 23 апреля оккупанты весь день забрасывали снарядами территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Это Рубежное, Попасная и Мариуполь, – рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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23 апреля целый день на самом деле поливали снарядами территорию "Азовстали",

– отметил чиновник.

Денисенко добавил, что минувшей ночью воздушные тревоги были на юге и в центре Украины. По предварительной информации, в Одессе работала ПВО и были обстрелы Николаева. Однако это еще проверяют.

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