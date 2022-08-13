Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, если россияне действительно захватили Пески, то это тактическое продвижение, а ВСУ стоят в Авдеевке те же 9 лет, что и в Песках.

Читайте также россияне мобилизуют на Донбассе всех, кого найдут, но можно откупиться за 100 тысяч рублей

Если оценить, какой ценой оккупанты взяли Пески, то количество вражеских потерь просто не поддается никакому сравнению. Произошла утилизация мобилизованных, которых они собрали на оккупированных территориях,

– отмечает обозреватель.

По словам Поповича, в основном в борьбе за Пески погибли те, кого оккупанты вытащили с улиц Донецка и Луганска, поэтому им абсолютно безразлична судьба этих людей.

Подробнее о состоянии вражеской армии и обзор ситуации на фронте: смотрите видео

Наиболее ожесточенные бои в Донецкой области

На Авдеевском направлении Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков.

В то же время продолжаются обстрелы населенных пунктов из артиллерии и танков. Вблизи Марьинки оккупанты нанесли авиаудар.