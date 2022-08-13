Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зазначив, якщо росіяни дійсно захопили Піски, то це тактичне просування, а ЗСУ стоять у Авдіївці ті ж самі 9 років, що й у Пісках.

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Якщо оцінити те, якою ціною окупанти взяли Піски, то кількість ворожих втрат просто не піддається жодному порівнянню. Відбулась утилізація тих мобілізованих, яких вони зібрали на окупованих територіях,

– зазначає оглядач.

За словами Поповича, в основному у боротьбі за Піски загинули ті, кого окупанти витягли із вулиць Донецька та Луганська, тому їм абсолютно байдуже на долю цих людей.

Детальніше про стан ворожого війська та огляд ситуації на фронті: дивіться відео

Найбільш запеклі бої на Донеччині

На Авдіївському напрямку на Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків.

Водночас тривають обстріли населених пунктів з артилерії та танків. Поблизу Мар'їнки окупанти завдали авіаудару.