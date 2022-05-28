Россияне понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины пошли в атаку на территории Херсонской области. Россияне были вынуждены отступить и теперь обороняются на невыгодных рубежах.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты понесли серьезные потери в результате атаки украинских военных. Боевые действия до сих пор продолжаются.

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Позиции оккупантов изменились

Теперь они вынуждены обороняться на невыгодных позициях вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.

В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются, – говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, российские оккупанты продолжают коварно обстреливать украинские населенные пункты. На этот раз они били по гражданской инфраструктуре в районах Прибужского, Посад-Покровского, Благодатного, Осокоровки, Нововоронцовки, Новоалександровки и других сел и поселков.

Захватчики также наращивают систему противовоздушной обороны в регионе. Туда завезли установки С-300.

На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Враг все еще пытается захватить Луганскую и Донецкую области. Однако подразделения Вооруженных сил Украины надежно обороняются. В некоторых направлениях продолжаются напряженные бои.

На Славянском направлении оккупанты собирают технику и вооружение, чтобы возобновить наступление на некоторых участках. Все оснащение они свозят с территории России через временно оккупированный Купянск Харьковской области.

Захватчики активно проводили разведку с помощью беспилотников, после чего били по позициям украинских военных вблизи Новой Дмитровки, Великой Камышевахи, Долгенького и Дибровы. Зафиксировали и удар с вертолетов близ Долгенького. Россияне пытались наступать в районе Пасеки, но ВСУ отбили атаку.

На Донецком направлении продолжаются активные бои. Противник хочет оцепить украинских военных вблизи Северодонецка и Лисичанска, а также выйти на административную границу Луганской области. Сейчас ожесточенные боевые действия продолжаются на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Лиманское направление. Оккупанты закрепляются на рубежах в населенном пункте Лиман. Они нанесли три удара со штурмовой авиации вблизи Дибровы.

Оккупанты закрепляются на рубежах в населенном пункте Лиман. Они нанесли три удара со штурмовой авиации вблизи Дибровы. Северодонецкое направление . Противник наступал в направлении Боровского при поддержке артиллерии. Однако понес серьезные потери и отошел на предыдущие позиции.

. Противник наступал в направлении Боровского при поддержке артиллерии. Однако понес серьезные потери и отошел на предыдущие позиции. Бахмутское направление . Россияне пытались улучшить свои позиции вблизи Камышевахи и Новолуганского. Все атаки украинские военные отражали, но боевые действия продолжаются.

. Россияне пытались улучшить свои позиции вблизи Камышевахи и Новолуганского. Все атаки украинские военные отражали, но боевые действия продолжаются. Авдеевское направление. Оккупанты обстреливают из артиллерии вдоль всей линии столкновения, продолжаются бои. Были авиационные удары со стороны россиян вблизи Авдеевки, Веселого и Каменки.

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