Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на канал ОСГВ "Хортица" – "Хортицкий ветер". Ранее в Deep State писали, что россияне продолжают "срезать" Времовский выступ. Это делается, чтобы "окружить Большую Новоселку" и оккупировать ее. Сейчас есть критическая угроза для Макаровки.

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Что происходит на Времовском направлении

Там продолжаются бои. Россияне не смогли изменить свое тактическое положение, но пытались.

С начала суток штурмовые группы противника атаковали наши позиции на Времовском направлении – в районе Великой Новоселки, Благодатного, Сторожевого и на юго-западной окраине Макаровки. Успеха не имели, понесли потери, отошли. Потери противника уточняются,

– пояснили в ОСГВ.

Бои на Времовском направлении / Инфографика ОСГВ "Хортица"

Украинские подразделения проводят мероприятия по удержанию позиций, противодействию оперативному окружению и захвату населенных пунктов, которые держат оборону.

Ситуация на карте Deep State

На десять вечера 17 декабря в Генштабе отметили, что продолжается 9 боев. Россияне 22 раза атаковали Силы обороны Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселок, Темировки, Новополя и Новодаровки.