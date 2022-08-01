оккупанты понесли значительные потери у Бахмута: остатки группы сбежали

российские оккупанты в очередной раз пытаются улучшить позиции у Бахмута – вели разведку, но были обнаружены украинскими защитниками. Поэтому российские воины понесли значительные потери.

Остатки оккупантов сбежали

В то же время "трехсотые", которым удалось выжить, убежали в панике. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины вечером 2 августа.

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В районе Яковлевки противник пытался вести разведку силами разведывательной группы. Оккупанты обнаружены и понесли потери. Остатки группы сбежали,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении противник задействовал для обстрелов танки и артиллерию недалеко от Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцевого, Вершины, Кодемы, Веселого и Майского.

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах Соледара, Вершины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

россияне били по населенным пунктам

Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Еще предварительно в Генштабе отмечали, что на Бахмутском направлении ситуация очень напряженная. Интенсивные обстрелы происходят по всей линии столкновения. Из авиации враг бил возле Кодемы.

В Институте изучения войны заметили, что россияне сейчас прилагают безумные усилия, чтобы продвинуться. Им нужно захватить как можно больше Донбасса до "референдумов", которые планируют проводить осенью на оккупированных территориях.

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