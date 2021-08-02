В Турции перевернулся автобус с российскими туристами: есть погибшие и много раненых

В Анталии 2 августа перевернулся автобус с российскими туристами. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 16 – получили ранения.

Об аварии автобуса в Турции, который перевозил российских туристов, издание сообщает со ссылкой на генеральное консульство России в Анталии.

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Детали ДТП с россиянами в Турции

По информации телеграм-канала Mash, авария случилась на трассе в турецкой Анталии. Автобус турфирмы, перевозивший россиян, сначала врезался в барьер, затем – перевернулся, оказавшись на встречной полосе.

Предварительно, отдыхающих везли из Алании в аэропорт.

Есть жертвы и пострадавшие

В автобусе находились 22 человека, среди них было 9 детей. В результате аварии 4 туриста погибли, еще 16 – получили ранения. Их госпитализировали в 4 местные больницы.

На месте инцидента работают правоохранители.

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