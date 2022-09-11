Россияне попали двумя ракетами в Харьковскую ТЭЦ-5

Российские ракеты ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал удары по ТЭЦ проявлением терроризма россии. Государство-агрессор хочет оставить мирных граждан без света и тепла.

Важно В нескольких областях пропал свет: оккупанты ударили по критической инфраструктуре

Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя,

– написал Подоляк.

Попали двумя ракетами

Захватчики двумя крылатыми ракетами попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас на месте работают пожарные. Энергетики работают над возобновлением работы систем критической инфраструктуры. В частности, чтобы электроэнергия как можно быстрее появилась в больницах и других жизненно важных объектах. Общины, где пока нет света, будут подключены в ближайшее время.

В областях перебои со светом

Около 19:15 в Украине объявили воздушную тревогу. В Павлограде и Харькове раздались взрывы. Кроме того, звуки взрывов слышали и в Кременчуге, однако сработало ПВО.

Впоследствии в нескольких регионах сообщили о перебоях или полном отсутствии света. В частности, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и частично в Донецкой областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по городу.

Кроме света, есть проблемы с водоснабжением в регионах. Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов. Однако спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия удара и работают над восстановлением электроснабжения.

На всей территории Сумской области произошло падение напряжения. Глава ОВА Дмитрий Живицкий предостерег, что возможны атаки оккупантов по объектам энергообеспечения в Украине.

В Полтавской области также работают над восстановлением света.

Кстати, всего за вечер россияне выпустили по Украине 11 ракет, но 9 из них удалось сбить силам ПВО. На территории Днепропетровщины сбили 5 ракет Х-101 и 2 ракеты "Калибр". Кроме того, еще 2 ракеты врага сбили на Полтавщине.

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