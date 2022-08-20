россияне попали в многоэтажку в Вознесенске: пострадали 8 человек, среди них – дети

Сегодня россияне обстреляли город Вознесенск Николаевской области. Оккупанты попали в пятиэтажку и частные дома.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 13:00 в результате атаки россиян на Вознесенск известно о 7 раненых. Впоследствии стало известно, что обнаружили еще одного пострадавшего. Таким образом, общее количество раненых в результате российских обстрелов возросло до 8.

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Среди пострадавших – дети

Известно, что из восьми раненых – трое детей. На месте работают врачи из областной детской больницы.

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева рассказала, что двоих раненых детей оперируют на месте – в Вознесенске. Третьего ребенка с серьезными ранениями везут для оказания помощи в областной центр.

Рядом нет никаких военных объектов

Замазеева подчеркнула, что рядом с пятиэтажкой, которую обстреляли россияне, никогда не было в окрестностях военных объектов. Она заметила, что российские захватчики коварно ударили по многоэтажному жилому дому. И это еще одно подтверждение того, что россия – страна-террористка.

Страна-террорист продолжает убивать и калечить наших детей! россия, безусловно, на всех уровнях должна быть признана государством-спонсором терроризма!

– написала чиновница.

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