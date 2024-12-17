Россияне трезво оценили свои возможности

Передовые подразделения 36-й ОМСБр противника из состава 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток", поддержаны батальонами 114-й ОМСБр таки расширили по фронту участок, на котором силы и средства УВ "Восток" вышли с юга на реку Сухие Ялы и развили наступление в направлении Зеленовки, захватив ее. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Таким образом передовые подразделения противника оказались в 3,1 – 3,3 километра от трассы Донецк – Запорожье в районе села Улаклы. В случае дальнейшего продвижения в направлении Константинопольского и Улаклы россияне имеют возможность перерезать ее на этом участке.

Это может в корне ухудшить положение всей тактической группы наших подразделений, которые обороняются в районе Дачное – Курахово – Константинопольское – Сухие Ялы.

В этом контексте привлекает к себе внимание тот факт, что российское командование решило таки проявить прагматизм и реализм в оценке собственных возможностей. Ведь вместо того, чтобы решительно попытаться охватить наши войска с юга по большой дуге, оно решило с большими шансами на успех сделать то же, но в меньшем масштабе, направив свои главные усилия на Улаклы и Андреевку с юга.

Резон в таком решении есть и ниже приведу несколько подтверждений.

1. Части сил и средств УВ "Восток", которая наступала в общей дирекции с юга на север через реку Кашлагач, сейчас перенацелена на район Большой Новоселки. Поэтому, вероятно, для "большой дуги" западнее села Курахово у россиян может банально не хватать сил.

2. Темпы продвижения передовых подразделений 90-й ТД противника из состава УВ "Центр", а также передовых подразделений 51-й ЗВА, которые оперируют к северу от Кураховского водохранилища в течение последних трех суток существенно просели. Они не обеспечивают скоординированного и одновременного с действиями войск противника с юга выхода на тактические тылы подразделений ВСУ, которые продолжают вести боевые действия в Кураховском выступлении.

3. Бои за села Заря и Сонцовка стоили россиянам достаточно дорого. Причем, скорее всего, передовые штурмовые подразделения 90-й ТД для восстановления своей "пробивной" способности (способности продолжать медленное, но уверенное продвижение) требуют скорейшего доукомплектования и восстановления.

Вероятно, российское командование вполне трезво оценило реальные перспективы этого возможного охвата и решило не гнаться за быстрым результатом, а постепенно вытеснить ВСУ на запад от Курахово.

Плохие новости с Времовского направления

На Времовском направлении, скорее всего, украинским войскам придется полностью оставить занятые во время наступления 2023-го года населенные пункты, расположенные к югу от Великой Новоселки.

Ведь передовые подразделения 36-й и 5-й ЗВА противника уже окружили наши подразделения в районе Макаровки, пересекли реку Мокрые Ялы в западном направлении и перерезали единственную дорогу, ведущую от нее на север, на Нескучное и Времовку. При этом, российские подразделения 127-й мотострелковой дивизии 5-й ЗВА обошли Макаровку глубоко с запада и сейчас активно атакуют в направлении на Нескучное.

Таким образом, после "Успеновской истории" на Кураховском направлении имеем ее зеркальное повторение, только теперь на Времовском направлении.

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Кроме этого, подразделения 37-й ОМСБр и 40-й отдельной бригады морской пехоты противника упорно пытаются охватить весь этот район обороны ВСУ с севера. Им снова удалось прорваться в село Новый Комар, но их дальнейшая попытка расширить это вклинение в сторону Новоочеретоватого была заблокирована контратакой ВСУ. Соответственно, противник был вынужден отойти в само село Новый Комар, где сейчас пытается закрепиться.

В общем ситуация в районе Большой Новоселки не такая однозначная для противника, как это кажется на первый взгляд. Дело в том, что сам по себе этот населенный пункт удобен для длительной обороны и не удобен в этом же контексте.

Все из-за определенного перечня особенностей и нюансов, определяемых местностью, на которой происходят эти боевые действия, и наличием коммуникаций на ней, связывающих Великую Новоселку с остальным миром.

Я по понятным причинам не буду их перечислять и вообще определять, но одно отмечу – смысл действий российских подразделений в районе Раздольного достаточно очевиден. Упрямство и настойчивость, с которой оккупанты пытаются прорваться в Новоочеретоватое через Новый Комар, также вполне понятны.

На Купянском направлении ситуация динамично меняется

Сейчас она определяется двумя основными факторами, которые есть в соответствующем замысле россиян, в частности:

максимально "сжать" отрезанную северную часть нашего оперативно-тактического плацдарма на реке Оскол по общей дирекции на Купянск-Узловой;

форсировать реку Оскол, создать на его правом берегу плацдарм и по возможности максимально расширить его.

Однако войска противника сталкиваются с постепенно растущим сопротивлением группировки ВСУ, которое действует на этом направлении. В месте "отрезания" подразделения 2-й МСД оккупантов после серии контратак ВСУ были вынуждены отойти из села Колесниковка.

В то же время попытка этой же дивизии противника пробиться с севера в направлении Кругляковка – Загрызово, чтобы расширить участок своего контроля левого берега реки Оскол оказалась безрезультатной.

Поэтому, как по мне, это "щупальце" 1-й ТА противника, которое она протянула в направлении Песчаное – Сеньково и таким образом "разрезала" наш плацдарм на реке Оскол в районе Кругляковки и Колесниковки, остается под большим вопросом.

Очевидно, что в украинского командования просто не хватает сил, чтобы его уже обрезать, но оно, время от времени бьет по нему достаточно ощутимо. По крайней мере, скоро уже будет месяц, как противник прорвался к Осколу, но существенно расширить и нарастить это "щупальце" не может. Даже после наращивания усилий путем ввода в бой дополнительных сил из состава 47-й танковой дивизии.

Вместе с тем, в направлении на Двуречную и непосредственно в направлении Синьковка – Петропавловка происходят события, которые особо положительными не назовешь.

В частности, россиянам удалось зайти тактически глубоко за левый фланг наших подразделений, которые обороняются в районе Синьковки. Кроме этого, оккупантам удалось форсировать реку Оскол и удержать тактический плацдарм в направлении Масютовка – Западное.

Россияне попытаются расширяться возле Двуречной

Теперь несколько важных деталей этих событий.

Еще весной и начале лета этого года я писал, что командование противника, вероятно, рассматривает возможность активизации своих действий в направлении Двуречной. Особенно в контексте продолжения своих наступательных действий на Волчанском направлении, или же в смысле наступления на Купянск. Для такого вывода и такой оценки у меня были определенные основания.

Затем всплыла определенная информация об активных действиях через реку на этом участке РДГ из состава 16-й отдельной бригады специального назначения противника и наличие в этом же районе целого ряда российских подразделений 96-й отдельной разведывательной бригады.

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В течение весны – лета на этом же направлении фиксировалось развертывание подразделений инженерных войск россиян, в частности оснащенных понтонными и амфибийно-десантными средствами. Например, 6-го и 30-го инженерно-саперных полков, которые активно действовали вдоль реки в виде групп рекогносцировки.

То есть было очевидно, что противник в своем замысле на летне-осеннюю кампанию 2024 года, именно в контексте действий на Харьковском и Купянском направлениях, имеет какие-то "пункты", касающиеся непосредственно направления на Двуречную. Было только непонятным – как, когда, какими силами и при каких обстоятельствах он попытается это реализовать.

Как оказалось, своеобразным триггером для этих действий стало именно "отрезание" Купянской части нашего оперативно-тактического плацдарма на реке Оскол от его большей части. Именно с этого момента командование УВ "Запад" приступило к практической реализации этого плана.

Очень показателен подход российского командования к этому делу. Например, очевидно, что специально для активных действий через реку именно в направлении на Двуречную противник сформировал отдельную тактическую группу сил и средств, из состава 6-й ЗВА, которая не участвовала в действиях по дирекции Синьковка – Петропавловка.

Для прыжка через Оскол сюда припхали половину новосформированной 69-й мотострелковой дивизии из состава 6-й ЗВА.

Сейчас ситуация в районе села Двуречная носит некий "двойной" характер. Первая попытка противника форсировать реку, закрепиться и развить успех в направлении Новомлинск – Фиголевка закончилась для него безрезультатно. В то же время во время другой попытки – в направлении Масютовки и Западного – ему удалось передовыми штурмовыми группами форсировать реку и удержать плацдарм взводно-ротного уровня. Хотя, ради справедливости, стоит сказать, что ВСУ приложили усилия, чтобы его сократить.

Россияне сумели нарастить усилия на этом направлении и стремятся пробиться в районе Западного к дороге Р-79, которая ведет с Двуречной на Купянск. Причем, пока по неподтвержденной информации, им даже удалось зацепиться за южную окраину самой Двуречной.

Думаю, ближайшее время, в районе Двуречной мы будем иметь дело с попыткой оккупантов расширить свой тактический успех.