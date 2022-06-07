Россияне попытались наступать в направлении Лозово – Белая Криница, но успеха не имели

Военная ситуация на Юге Украины остается стабильно напряженной. Бои с россиянами продолжаются на занятых позициях.

Оперативные данные о ситуации рассказали в оперативно-тактической группировке "Юг". Враг упорно бьет реактивными системами залпового огня по населенным пунктам в направлении продвижения наших войск.

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Россияне убивают гражданских, разрушают дома

Наши воины сообщили, что враг обстрелял Великую Костромку, где разрушил два частных дома, один человек получил ранения. В Баштанке обстрелы разрушили здания районной администрации и спортивной школы, а также частный дом. Двое местных жителей погибли, один получил ранения.



Чтобы восстановить утраченное положение, враг при поддержке артиллерии и армейской авиации совершил наступательные действия в направлении Лозово - Белая Криница, но успеха не имел.

Чтобы уточнить местоположение наших позиций, российские кафиры применяли БПЛА, вели воздушную разведку.

Наши воины бьют в ответ

Украинские военные сообщили, что за ночь наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 70 огневых задач. Утраты неприятеля уточняются.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры и объясняют населению и предостерегают его относительно ограничений в условиях военного положения.

Также ВСУ предостерегают, что корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой.

В море сейчас россияне держат 4 корабля и 1 подлодку. У них в готовности есть 36 крылатых ракет. Также вероятна атака стратегической авиацией.

Обстрелы и наступление россиян

Всем уже известны планы врага по захвату территорий Донецкой и Луганской областей в географических границах. Ради этой цели россияне продолжают наступать и сносить все обстрелы на своем пути. Например, российские кафиры снова наступают у Изюма. Но они несут потери среди личного состава и техники. Наши защитники держат позиции и дают врагу адекватный отпор.

Как уже отмечалось, ночью они били по Баштанскому и Николаевскому районам. Российские оккупанты стреляли по Широковской, Березнеговатской, Ингульской и Первомайской общинах. В Баштанке погибли два человека. Также два человека получили ранения.

Также город Николаев снова оказался под вражескими обстрелами. В последнее время они там встречаются часто, потому что россияне имеют возможность стрелять в упор. ВСУ делают все возможное, чтобы отодвинуть врага подальше от областного центра. На этот раз россияне атаковали школу и частную фирму по производству окон.

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