Россияне попытались штурмовать Северодонецк и обстреляли Попасную "Точкою У"
11 апреля 2022 , 19:28Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Русские пытались штурмовать Северодонецк, но безуспешно. Кроме того, они обстреляли Попасную, использовав ракетный комплекс "Точка-У".
Таким образом оккупанты пробовали продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения. Успехов они не имели.
Кстати От 24 февраля на войне погибли 300 мобилизованных из Алчевска и 1 200 из Донецка
В Мариуполе противник штурмует отдельные районы города.
На оккупированном Донбассе – снова мобилизация
Из-за значительных потерь, оккупанты объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин до 65 лет.
Российские военнослужащие проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам. Ищут лиц призывного возраста и принудительно отправляют в военкоматы.
Важно – Количество погибших в Краматорске снова возросло: