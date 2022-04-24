Россияне попытались штурмовать ВСУ в районах Пашкового, Довгенького: понесли потери и отступили

Российские убийцы перебирают вооружение и военную технику в Слобожанщине. Они пытаются наступать вблизи города Купянск.

Об этом 24 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне пытаются блокировать Харьков.

К теме "Добрый вечер, мы из Украины": в Минобороны показали работу наших снайперов

"Пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", – рассказали в ВСУ.

Врагов прогнали

По информации Генштаба, оккупанты хотели штурмовать населенные пункты Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха Харьковской области. Однако рашисты не преуспели.

Враг понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи,

– отметили в ВСУ.

Может заинтересовать новые потери россиян: смотрите видео