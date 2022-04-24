Россияне попытались штурмовать ВСУ в районах Пашкового, Довгенького: понесли потери и отступили

24 апреля 2022 , 19:25
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские убийцы перебирают вооружение и военную технику в Слобожанщине. Они пытаются наступать вблизи города Купянск.

Об этом 24 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне пытаются блокировать Харьков.

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"Пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", – рассказали в ВСУ.

Врагов прогнали

По информации Генштаба, оккупанты хотели штурмовать населенные пункты Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха Харьковской области. Однако рашисты не преуспели.

Враг понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи,
– отметили в ВСУ.

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Автор: Марія Масюк