Россияне попытались штурмовать ВСУ в районах Пашкового, Довгенького: понесли потери и отступили
24 апреля 2022 , 19:25Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские убийцы перебирают вооружение и военную технику в Слобожанщине. Они пытаются наступать вблизи города Купянск.
Об этом 24 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Указали, что россияне пытаются блокировать Харьков.
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"Пытаются осуществлять огненное поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", – рассказали в ВСУ.
Врагов прогнали
По информации Генштаба, оккупанты хотели штурмовать населенные пункты Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха Харьковской области. Однако рашисты не преуспели.
Враг понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи,
– отметили в ВСУ.
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