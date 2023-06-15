Так, россияне выкопали окопы вплотную к границе с Беларусью в Брянской области. В сети уже обнародовали соответствующие спутниковые снимки.

Обратите внимание "Знаем о каждом окопе": партизаны показали "фотоотчет" о российской линии обороны в Крыму

Оккупанты построили линию обороны вплотную к границе с Беларусью

На спутниковых снимках можно увидеть, что российская линия обороны возле поселка Рябиновка Брянской области доходит до границы с Беларусью. Отметим, что она расположена в 6 километрах от границы с Украиной.

Фортификационные сооружения состоят из противотранспортного рва в ширину около 12 метров и трех рядов "зубов дракона", которые заканчиваются за 300 метров до границы с Беларусью.

Отмечается, что линия обороны была построена в конце декабря – начале января 2023 года.



Линия обороны россиян / фото "Беларускі Гаюн"



Как выглядят фортификационные сооружения оккупантов / фото "Беларускі Гаюн"

Оккупанты строят оборонные линии в тылу за миллиарды

Напомним, что оккупанты продолжают создавать оборонные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта. Также это происходит в районах России, где, вероятно, никогда не будет боевых действий.

Укрепление захватчиков не имеет значения для российских операций в Украине. По мнению аналитиков, российские чиновники в Курской и Белгородской областях строят оборонные укрепления в поддержку информационных операций, имеющих целью показать Украину как угрозу для России и представить войну как экзистенциальную.

Отмечается, что ISW пока не заметила российские силы, развернутые ни на одной из этих оборонных линий, поэтому укрепления не имеют значения для вражеских операций в Украине.