Так, росіяни викопали окопи впритул до кордону з Білоруссю у Брянській області. У мережі вже оприлюднили відповідні супутникові знімки.

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Окупанти звели лінію оборони впритул до кордону з Білоруссю

На супутникових знімках можна побачити, що російська лінія оборони біля селища Рябіновка Брянської області доходить рівно до кордону з Білоруссю. Зауважимо, що вона розташована за 6 кілометрів від кордону з Україною.

Фортифікаційні споруди складаються з протитранспортного рову завширшки приблизно 12 метрів та трьох рядів "зубів дракона", які закінчуються за 300 метрів до кордону з Білоруссю.

Зазначається, що лінію оборони побудували наприкінці грудня – на початку січня 2023 року.



Лінія оборони росіян / фото "Беларускі Гаюн"



Як виглядають фортифікаційні споруди окупантів / фото "Беларускі Гаюн"

Окупанти будують оборонні лінії в тилу за мільярди

Нагадаємо, що окупанти продовжують створювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту. Також це відбувається в районах Росії де, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.

Наразі укріплення загарбників не мають значення для російських операцій в Україні. На думку аналітиків, російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті показати Україну як загрозу для Росії, і щоб представити війну як екзистенціальну.

Зазначається, що ISW поки не помітила російських сил, розгорнутих на жодній із цих оборонних ліній, тому укріплення не мають значення для ворожих операцій в Україні.