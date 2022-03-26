Россияне посылают украинским журналистам письма с угрозами

Представители медиа, рассказывающие правду о войне, получают анонимные угрозы. От журналистов требуют прекратить работу в пользу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что российские захватчики продолжают препятствовать деятельности журналистов в Украине.

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Россияне угрожают украинским журналистам

По словам Денисовой, украинским журналистам, правдиво освещающим события в Украине, стали поступать угрозы.

Такие письма на электронную почту получили работники онлайн-изданий "Европейская правда" и "Главком", запорожских сайтов inform.zp.ua и 061.ua. Причиной является информирование читателей о невыгодных для рашистской пропаганды фактах российской агрессии против Украины.

Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статьям России "терроризм" и "экстремизм" в случае продолжения информационной деятельности изданий,

– отметила Денисова.

Омбудсмен просит мир отреагировать

Уполномоченный Совета по правам человека подчеркнула, что препятствование свободной журналистике является грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, устанавливающих гарантии безопасности для журналистов.

Денисова призвала мировое сообщество отреагировать на факты устрашения украинских журналистов с целью искажения правды о российской агрессии в Украине и усилить санкции в отношении России.

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