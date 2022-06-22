Россияне повредили порты на Юге, уничтожили сети, здания и авто: досталось и жилым кварталам

На Юге 21 июня россияне повредили порты. Они били по Николаеву и Очакову, разрушая сети, жилые дома и автомобили мирных жителей.

В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации на Юге по состоянию на 21 июня. Защитники отметили, что в операционной зоне она стабильно напряженная, но контролируемая.

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Оккупанты снова обстреливали города на Юге

В ОК "Юг" рассказали, что оккупанты продолжают боевые действия на определенном рубеже обороны. Захватчики используют тактику рассредоточенных, но практически одновременных ракетных ударов, совмещая их с системами залпового огня либо артиллерией.

В частности, утром 21 июня россияне одновременно атаковали крылатыми ракетами Николаев и Очаков. Обстрел стал причиной:

поражения портовой инфраструктуры,

уничтожения грузовиков,

повреждения зданий предприятий и электрических сетей.

Параллельно оккупанты обстреляли реактивной системой залпового огня "Ураган" жилые кварталы Николаева. Россияне снова использовали запрещенные кассетные боеприпасы.

Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома, где находились двое мужчин. Один – погиб на месте, а другой – получил ранения. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Через несколько часов вражеская реактивная система залпового огня обстреляла и Очаков. К сожалению, атака оккупантов вызвала ранения среди местного населения.

Чуть позже стратегическая авиация оккупантов выпустила 4 ракеты по акватории и причалам порта. Обстрел прошел без пострадавших.

Кроме этого, захватчики били по позициям украинских защитников. Они нанесли 2 авиационных удара вертолетами в Николаевской области. К счастью, потерь среди наших бойцов нет.

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Война России против Украины: последние новости

Россияне возобновили интенсивные обстрелы Харькова. Местные жители сообщили, что почти сразу после очередного оповещения о воздушной тревоге слышали взрывы. Примечательно, что в то же время в небе над Белгородской областью видели "вспышки".

В то же время, президент России Владимир Путин требует от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко напасть на Украину. Однако белорусский диктатор боится провала и продолжает тянуть время, ведь его армия будет уничтожена сразу после пересечения украинской границы.

В свою очередь, российские оккупанты до сих пор жалуются на свою судьбу и хотят убежать домой, даже с ранениями. Захватчики боятся, что украинские защитники возьмут их в кольцо. Они сейчас продвигаются вперед, а бойцы ВСУ обходят их по флангам. Надежного тыла у россиян нет – там остались только "силовики и алкаши".

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