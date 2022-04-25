Россияне повредили или разрушили 51 украинский суд, – ОП

По состоянию на 25 апреля правосудие не осуществляет 135 апелляционных и местных судов. Это 20% общего количества судов в Украине.

Об этом в своем брифинге сказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, передает 24 канал.

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"Поврежден или полностью разрушен 51 суд. Из этого числа 47 помещений учреждений в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях получили критические повреждения", – сказал заместитель.

По словам Смирнова, оккупанты полностью уничтожили 4 суда:

Бородянский районный суд в Киевской области;

Изюмский горрайонный суд Харьковской области;

Харьковский апелляционный суд, здание которого являлось памятником архитектуры;

Хозяйственный суд Николаевской области.

Восстанавливают суды

Смирнов рассказал, что на временно неподконтрольных украинским властям территориях расположены 64 суда. В отношении их всех приняли решение о временном изменении территориальной подсудности. То есть, их дела рассматривают другие суды. При первой возможности они возобновят процесс правосудия.

По состоянию на 25 апреля уже возобновили деятельность шести судов. Прилагают усилия, чтобы восстановить всю сеть судов Черниговской, Сумской и Киевской областей,

– отметил Смирнов.

Обратите внимание – полный брифинг Смирнова: смотрите видео