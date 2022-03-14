На этот раз аналогичное сообщение получил мэр Николаева Александр Сенкевич. Рассказываем, что известно о рассылке от россиян.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич получил сообщение от оккупантов с телефонного номера, принадлежащего украинскому оператору.
Похоже, нравственное состояние орков на дне. Воюют СМСками. Но предложение в силе – сдавайте технику, и у вас появится шанс остаться в живых,
– написал мэр Николаева.
Кроме того, Сенкевич напомнил оккупантам, что они могут двигаться в направлении русского военного корабля.
Скриншот с сообщением:
Напомним, что текст с аналогичным предложением ранее поступал заместителю председателя Харьковской ОГА Роману Семенухе.
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