Цього разу аналогічне повідомлення отримав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Розповідаємо, що відомо про розсилку від росіян.

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів з телефонного номера, який належить українському оператору.

Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку і у вас з'явиться шанс залишитись живими,

– написав мер Миколаєва.

Окрім того, Сєнкевич нагадав окупантам, що вони можуть рухатися в напрямку русского воєнного корабля.

Скріншот з повідомленням:

Нагадаємо, що текст з аналогічною пропозицією раніше надходив заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі.