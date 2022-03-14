Цього разу аналогічне повідомлення отримав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Розповідаємо, що відомо про розсилку від росіян.
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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав повідомлення від окупантів з телефонного номера, який належить українському оператору.
Схоже, моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі – здавайте техніку і у вас з'явиться шанс залишитись живими,
– написав мер Миколаєва.
Окрім того, Сєнкевич нагадав окупантам, що вони можуть рухатися в напрямку русского воєнного корабля.
Скріншот з повідомленням:
Нагадаємо, що текст з аналогічною пропозицією раніше надходив заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі.
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