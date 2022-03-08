Телеграм-канал "Суспільне Харків" повідомив, що заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха отримав повідомлення від окупантів з телефонного номера, який належить оператору Київстар.
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Було оприлюднено скріншот повідомлення, ймовірно, військових РФ з проханням не доводити до гуманітарної катастрофи та не дозволяти націоналістам прикриватись ним.
Я отримав те ж саме повідомлення, як і чиновники з обласної адміністрації. Я не реагую на це. Про що ми можемо говорити?
– прокоментував Терехов.
Скріншот з повідомленням, яке отримав напередодні заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха:
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