Разрушения в Часовом Яру просто катастрофические. Об этом в эфире телемарафона рассказала военнослужащая бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк.
Смотрите также "Главное, чтобы не было войны": как россиянам продолжают промывать мозги и запугивать НАТО
Оккупанты приблизились к Часовому Яру
Как отметила военнослужащая, к самому городу враг уже приблизился на 5 – 7 километров.
Туда уже очень хорошо достает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде куда противнику удается дойти,
– сообщила Вояк.
В то же время на Бахмутском направлении уже некоторое время идут позиционные бои. По ее словам, это означает, что позиции переходят "из рук в руки".
Там, где враг имеет частичный успех, украинские бойцы пытаются контратаковать и забирать свои позиции обратно. Она также подчеркнула, что сейчас целью российской армии является захват Часового Яра и выход на границы Донецкой области.
Тактики по всей линии соприкосновения, по фронту – "мясные штурмы" и вторую-третью неделю наблюдаем возвращение к механизированным штурмам. Кое-где заходит бронетехника и танковые колонны, а также в течение последних двух недель они применяют также дроны со сбросами, в которых есть слезоточивый газ,
– рассказала военная.
В частности, она отметила, что на этом направлении воюет российская 98 воздушно-десантная дивизия и добровольческий российский корпус.
Что происходит на фронте: последние новости
- 4 февраля ISW подтвердил успехи Сил обороны под Бахмутом и усомнился в достижениях россиян. Так, эксперты отмечают, что украинским силам удалось выбить россиян с позиций к юго-западу от Бахмута.
- В частности, обнародованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, как части вражеской 85-й отдельной моторизованной бригады наносят удары по нашим военным, которые действуют в местности к юго-западу от Бахмута. Ранее эта территория находилась под контролем россиян. Это означает, что защитникам удалось ее вернуть.
- В то же время бойцы 65 отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили целую штурмовую группу россиян. Это произошло вблизи населенного пункта Роботиного в Запорожской области.