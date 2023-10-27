Некоторым россиянам в сети это показалось очень смешным, поэтому даже начали делать "победные" мемы на эту тему. Хотя и были те захватчики, которым не понравилось издевательство над животным, но с ними тоже не все однозначно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вражеские телеграм-каналы.
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Россияне прицепили живую мышь к дрону
В немалом количестве сообщений бойцы "второй армии мира" называют мышонка "героем-камикадзе", ведь прицепили его к дрону-камикадзе. Это кажется оккупантам чем-то очень остроумным.
Использование биологического оружия. Видео 21+. Погибла (мышь – 24 Канал) за правильное дело. Орден за мужество – посмертно,
– шутит один из военкоров противника.
Как враг поиздевался над живым животным: смотрите видео (чувствительный контент, 18+)
Некоторым россиянам это не понравилась – они начали обвинять бойцов в живодерстве. Однако это им уважения точно не делает, поскольку, очевидно, эти же россияне, если они подписаны на военкоров Кремля, регулярно злорадствуют над издевательствами над украинцами.
"Лучше убивать укров, а не мышей", – пишет один из пользователей сети, поддерживающий войну против нашего государства.
Как россияне в очередной раз продемонстрировали, что им неизвестна человечность / Скриншоты из телеграм-каналов
Военные преступления захватчиков
- Украинские правоохранители объявили о подозрении командиру подразделения и военнослужащим вооруженных сил России. Они на Черниговщине расстреляли троих братьев, бросили их тела в яму и зарыли.
- Кроме того, недавно враг нанес удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине – гражданскому объекту, – в результате чего погибли 6 молодых мужчин, которые были работниками сервиса.
- А 26 октября захватчики сбросили 4 авиабомба в населенном пункте Тягинцы Херсонской области, в частности, в районе, где расположено местное кафе. Из-за этого погиб 59-летний мужчина.