Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий прокомментировал фейки оккупантов о Селидово. Он назвал это классической ИПСО.
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Что не так с российским фейком
Лиховий напомнил, что Россия уже неоднократно обстреливала шахтерский город Селидово в Донецкой области. В результате этих атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских. Также были повреждены детские сады, жилые дома, школы.
Как пояснил представитель ОСГВ "Таврия", утром 13 февраля оккупанты разгоняли вброс о якобы поражении российскими ракетами "полигона" в районе Селидово. Захватчики врали, что будто бы погибли от 200 и до 1500 украинских военных, в частности, бойцов 3 штурмовой бригады.
Сейчас уже можно утверждать наверняка, что эта российская ложь опередила собственно основные российские ракетные удары по Селидово и окрестностям. Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был заблаговременным и оказался холостым. Российскую телегу вцепили впереди лошади,
– написал Лиховий.
Спикер задал риторический вопрос – какой может быть полигон в 20 километрах от линии фронта. Он также отметил, что в районе Селидово нет тех военных частей ВСУ, о которых врет пропаганда Кремля.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности тоже прокомментировал российскую ИПСО. Там отметили, что оккупанты разгоняли вброс через фейковый телеграм-канал 35-й бригады ВСУ и другие вражеские ресурсы. Распространять фейки о "200 – 1500 погибших" помогали и рупоры кремлевской пропаганды, в частности Маргарита Симоньян и Сергей Марков.
Россияне пытались переложить всю ответственность за фейковые потери на нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. При этом захватчики не дали никаких подтверждений.
Россия терроризирует Селидово и окрестности
- В последнее время оккупанты стали чаще обстреливать этот город. Во время российской атаки в ночь на 14 февраля в Селидово по меньшей мере 3 человека погибли и еще 12 получили ранения.
- Утром 13 февраля захватчики обстреляли из "Ураганов" поселок Цукурино под Селидово. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
- В ночь на 8 февраля россияне тоже обстреливали населенный пункт. В результате есть одна жертва, еще 7 человек, среди которых есть ребенок, пострадали.