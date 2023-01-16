Российская блоггерша Катя Снеп постит в инстаграм циничные фото на фоне уничтоженных мариупольских многоэтажек. Аудитория россиянки составляет более 120 тысяч подписчиков, информирует 24 Канал.

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Блоггеры пропагандируют "эстетику войны"

Снеп еще до полномасштабной войны посещала города с "эстетическими заброшенными домами". Кстати, фотография блоггерши в российском Норильске мало чем отличается от уничтоженного войной Мариуполя. Следовательно, сразу чувствуется уровень жизни в России.

Кроме блогерши, Мариуполь посетила и ток-ток певица Валентина Коробейникова, которая тоже не могла пропустить марафон "циничных фото" в инстаграмме. Коробейникова утверждает, что к политике она не имеет никакого отношения, в то же время пиарится на трагедии тысяч мирных украинцев.

Добавим, что впоследствии обе россиянки удалили свои сообщения.

Российские "туристы" фотографируются в Мариуполе / Скриншоты из соцсетей

В России надеются, что все будет, как раньше

Еще одна блоггерша из России выложила ряд фотографий из разрушенного Мариуполя. Россиянка написала, что "не знает, за что уцепиться и как помочь".

Хочется верить, что пройдет несколько лет, и город снова заживет,

– говорится в посту блоггерши.

Вероятно, россияне не понимают разницы между фотографиями на фоне древних исторических руин и на фоне уничтоженных домов мирных жителей, где еще год назад бурлила жизнь.

Пока украинцы защищают свое государство, граждане России продолжают соревноваться в "хит-параде цинизма", фотографируясь на фоне городов, которые сами уничтожили.

Что сейчас происходит в Мариуполе