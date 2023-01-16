Их подвиг трудно переоценить, ведь защищать ДАП все они ушли добровольно. 24 Канал вспоминает события тех дней и чтит память несокрушимых "киборгов".

Внимание С 2014 и по сей день аэропорт "Донецк" не принимает рейсы: как началась героическая оборона ДАП

Оборона Донецкого аэропорта длилась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка.

"Киборги" противостояли нашествию российско-оккупационных войск, героически отстаивая крошечный клочок украинской земли.

В первый же день обороны благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск, по позициям террористов был нанесен удар – украинские защитники установили контроль над Донецким аэропортом.

Украинские "киборги", державшие оборону ДАП / Фото ВВС

Позже уже была полная дестабилизация Донецка, начало оккупации и бесконечные попытки врага получить контроль над аэропортом. Впрочем, наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

Важно! В январе 2015 года проходили самые кровавые и ожесточенные бои. 13 января в результате постоянных танковых и артобстрелов со стороны боевиков рухнула диспетчерская башня, ставшая символом обороны аэропорта.

С диспетчерской башни Донецкого аэропорта до войны происходило управление приземлением и взлетом самолетов.

Однако после захвата Донецка пророссийскими войсками и начала обороны ДАПА – башня стала главным пунктом круглосуточного наблюдения ВСУ за противником, что обеспечивало корректировку огня и координацию действий всех защитников аэропорта. Была буквально "глазами" защитников ДАПА.

Диспетчерская башня ДАП была "глазами" ВСУ / Фото EPA

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"Перемирие" для заминирования башни

Далее бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировал враг. Боевики, воспользовавшиеся перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их.

В результате подрыва терминала погибли 58 защитников, защищавших этот плацдарм до последнего дыхания. В общем, по официальным данным, защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 военных, ранения получили – 500 защитников.

Воспользовавшись очередным "перемирием", боевики заминировали и взорвали опоры последнего терминала, 20 января 2015 года, превратив когда-то один из крупнейших аэропортов страны в руины.

Пророссийские боевики превратили в руины ДАП / Фото EPA

После этого военное командование решило отвести украинских бойцов, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный терминал.

"Люди удержали, не выдержал бетон" – именно так говорят об обороне ДАП и "киборгов", фраза вошла в историю вместе с подвигом украинских бойцов.

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