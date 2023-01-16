Російська блогерка Катя Снеп постить в інстаграм цинічні фото на фоні знищених маріупольських багатоповерхівок. Аудиторія росіянки складає понад 120 тисяч підписників, інформує 24 Канал.

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Блогери пропагують "естетику війни"

Снеп ще до повномасштабної війни відвідувала міста з "естетичними закинутими будинками". До слова, фотографія блогерки в російському Норильську мало чим відрізняється від знищеного війною Маріуполя. Відтак, одразу відчувається рівень життя в Росії.

Окрім блогерки, до Маріуполя завітала і тік-ток співачка Валентина Коробейнікова, яка теж не могла пропустити марафон "цинічних фото" в інстаграмі. Коробейнікова стверджує, що до політики вона не має ніякого відношення, водночас піариться на трагедії тисяч мирних українців.

Додамо, що згодом обидві росіянки видалили свої дописи.

Російські "туристи" фотографуються у Маріуполі / Скриншоти з соцмереж

У Росії сподіваються, що все буде, як раніше

Ще одна блогерка з Росії виклала ряд фотографій зі зруйнованого Маріуполя. Росіянка написала, що "не знає за що вчепитися та як допомогти".

Хочеться вірити, що пройде кілька років, і місто знову заживе,

– йдеться у пості блогерки.

Ймовірно, росіяни не розуміють різниці, між фотографіями на фоні стародавніх історичних руїн і на фоні знищених будинків мирних жителів, де ще рік тому вирувало життя.

Поки українці боронять свою державу, громадяни Росії й далі змагаються у "хіт-параді цинізму", фотографуючись на фоні міст, які самі ж знищили.

Що зараз відбувається у Маріуполі