Російська блогерка Катя Снеп постить в інстаграм цинічні фото на фоні знищених маріупольських багатоповерхівок. Аудиторія росіянки складає понад 120 тисяч підписників, інформує 24 Канал.
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Блогери пропагують "естетику війни"
Снеп ще до повномасштабної війни відвідувала міста з "естетичними закинутими будинками". До слова, фотографія блогерки в російському Норильську мало чим відрізняється від знищеного війною Маріуполя. Відтак, одразу відчувається рівень життя в Росії.
Окрім блогерки, до Маріуполя завітала і тік-ток співачка Валентина Коробейнікова, яка теж не могла пропустити марафон "цинічних фото" в інстаграмі. Коробейнікова стверджує, що до політики вона не має ніякого відношення, водночас піариться на трагедії тисяч мирних українців.
Додамо, що згодом обидві росіянки видалили свої дописи.
Російські "туристи" фотографуються у Маріуполі / Скриншоти з соцмереж
У Росії сподіваються, що все буде, як раніше
Ще одна блогерка з Росії виклала ряд фотографій зі зруйнованого Маріуполя. Росіянка написала, що "не знає за що вчепитися та як допомогти".
Хочеться вірити, що пройде кілька років, і місто знову заживе,
– йдеться у пості блогерки.
Ймовірно, росіяни не розуміють різниці, між фотографіями на фоні стародавніх історичних руїн і на фоні знищених будинків мирних жителів, де ще рік тому вирувало життя.
Поки українці боронять свою державу, громадяни Росії й далі змагаються у "хіт-параді цинізму", фотографуючись на фоні міст, які самі ж знищили.
Що зараз відбувається у Маріуполі
- В тимчасово окупованому місті наразі перебуває понад 30 тисяч росіян. Загарбники готують біля міста оборонні лінії. Маріуполь наповнено не лише будівельниками з Росії, а й кадирівцями та бурятами.
- У сторону Донецька та Запоріжжя йдуть величезні ворожі колони, наповнені зброєю та мобілізованими.
- Наразі відомо про три величезні смуги оборони, які окупанти зводять за трьома напрямками. Зокрема, Запорізькому, Донецькому і Мелітопольському. Загарбники риють рови, встановлюють так звані "зуби дракони". За ними зводять нові будівлі.
- В Маріуполі окупаційна влада почала видавати ордери з укладанням договорів оренди на квартири маріупольців, які евакуювалися. "Задекларовані наміри щодо офіційного мародерства Росією стали реальністю", – зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.