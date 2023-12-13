Цинизм достиг нового уровня: оккупанты ведут огонь из-за спин украинских военнопленных

В сети появились кадры, как российские военные держат в плену 2 украинских защитников, но их не выводят с поля боя, а прикрываются ими. Более того, оккупанты ведут из-за их спин огонь по позициям ВСУ.

Как сообщают в СМИ, очередное военное преступление было зафиксировано на Запорожском направлении вблизи Работино. На опубликованных кадрах видно, как оккупанты идут в направлении украинских позиций, держа за спинами пленных автоматы.

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Оккупанты прикрываются безоружными солдатами

Кадры, на которых было зафиксировано очередное преступление России, передали украинские военные. На них видно, как группа оккупантов ведет впереди пленных, идущих без оружия и с поднятыми руками.

Журналисты выяснили, что на этом участке фронта воюют российские войска 234 десантно-штурмового полка в составе 76 десантно-штурмовой дивизии. По всей вероятности, именно оккупанты этого полка совершают очередное военное преступление.

Враг не только прикрывается пленными, но и ведет из-за их спин огонь. Более того, в какой-то момент один из российских военных начинает стрелять в сторону бегущего впереди военнопленного. Когда оператор БПЛА снова зафиксировал перемещение российских захватчиков, то на земле лежало неподвижное тело, вероятно, пленника, и сторону которого раньше открывали огонь оккупанты.

Пока судьба военнопленных неизвестна.

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Лубинец отреагировал на видео с пленными

На инцидент уже отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец . В комментарии "Радио Свобода" он заявил, что пока не получал информацию об этом инциденте. Впрочем, Лубинец подчеркнул – если действия по видео будут установлены как официальные и правдивые — это будет свидетельствовать о том, что Россия нарушила еще одну статью третьих Женевских конвенций. А именно статью 23, согласно которой, ни одного военнопленного нельзя никогда отправить в район, в котором ему угрожал бы огонь из зоны боев. Кроме того, эта статья запрещает использовать военнопленных для защиты любых пунктов или районов от военных операций.

Женевскими конвенциями прямо запрещается использовать военнопленных для участия в боевых действиях. То есть, военнопленный после предоставления официального статуса должен находиться в специально созданном лагере для военнопленных вдали от боевых действий и ожидать процедуру обмена,

– подчеркнул Лубинец.

Лубинец подчеркнул, что такие действия – это "безнравственность и цинизм, с которыми армейцы РФ ведут войну, достигла нового уровня".

"Эта война, которую начала Россия, вероятнее всего, является самой зафиксированной в кадрах. Поэтому мы должны предоставлять компетентным органам все сведения о совершенных военных преступлениях россиян, чтобы привлечь к строгой и справедливой ответственности!" – подчеркнул омбудсмен.

Кроме того, адвокаты добавляют, что так использовать военнопленных – это военное преступление, определенное Женевской конвенцией. Эксперты отмечают, что такие действия должны наказываться Международным трибуналом.