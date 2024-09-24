Об этом сообщил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке. Китай отрицает, что поставил эту машину.

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Россияне используют китайскую военную технику

В сети показали фото, на которых видно китайскую бронемашину ZFB-05 Xinxing, оборудованную антидроновой защитой капота, сложной защитой лобового стекла, защитой боковых проекций и пулеметного "гнезда".

Россияне используют китайскую военную технику / Bild

Репке подтверждает подлинность снимков и пишет, что это первое доказательство применения китайской военной техники в Украине.

Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которые Россия могла использовать,

– пишет эксперт.

Напомним, что ранее чеченский диктатор Рамзан Кадыров продемонстрировал видео с китайской бронетехникой, закупленной для его подразделений. Если Китай действительно поставлял России технику, то это может быть своеобразным сигналом для стран Запада.