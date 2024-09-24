Про це повідомив експерт Bild щодо аналізу відкритих даних Юліан Репке. Китай заперечує, що поставив цю машину.

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Росіяни використовують китайську військову техніку

У мережі показали фото, на яких видно китайську бронемашину ZFB-05 Xinxing, обладнану антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного "гнізда".

Росіяни використовують китайську військову техніку / Bild

Репке підтверджує справжність знімків і пише, що це перший доказ застосування китайської військової техніки в Україні.

Російська армія вторгнення вперше застосувала в Україні китайські бронемашини типу ZFB-05. Китай заперечує, що поставив цю машину. Однак є безліч африканських посередників, які Росія могла використати,

– пише експерт.

Нагадаємо, що раніше чеченський диктатор Рамзан Кадиров продемонстрував відео з китайською бронетехнікою, закупленою для його підрозділів. Якщо Китай дійсно постачав Росії техніку, то це може бути своєрідним сигналом для країн Заходу.