Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Максим Ялі. За його словами, є лише два варіанти, як техніка опинилась в Росії: або Китай продає напряму, або це реекспорт з третіх країн.

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Ціна цих поставок є дуже високою

Якщо це реекспорт, то Пекін має надати офіційну згоду на перепродаж військової техніки власного виробництва. Можливо для цього була залучена Північна Корея.

Це сигнал Вашингтону, що у випадку повного приниження та поразки Росії на полі бою Китай цього не допустить і готовий розглянути постачання серйознішої техніки та боєприпасів,

– заявив Ялі.

Максим Ялі про постачання китайської військової техніки до Росії: дивитись відео

Він додав, що наразі не варто робити поспішних висновків, адже надто велика ціна прямої співпраці Китаю та Росії. Крім цього, Пекін очікує на результати контрнаступу України.

"Китайська економіка надто вразила до санкцій, особливо збоку ЄС та США, які головними ринками збуту китайської продукції. Особливо, якщо врахувати, що лише цього року Китай повністю оговтався від пандемії коронавірусу і відновлює економіку", – наголосив політолог-міжнародник.

Офіційно Китай не збирається допомагати Росії

Ялі вважає, що Китай не стане розмінюватись на кілька мільярдів доларів, які може отримати внаслідок постачання військової техніки, натомість ставлячи під ризики торгівлю з західним світом, яка оцінюється у кількасот мільярдів доларів щороку.

Офіційні заяви Пекіну не змінні з початку повномасштабного вторгнення: вони не збираються постачати зброю жодній стороні конфлікту, але й не схвалюють постачання зброї збоку Заходу.

"Умовно кажучи, переставайте постачати зброю, припиняйте вогонь і починайте мирні переговори. Це варіант, який цілком влаштовує Росію та Китай. Це спосіб не допустити, щоб автократія зазнала поразки від демократії", – додав він.

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