Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

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Scalp та Storm Shadow летять у напрямку ворога

Повітряні Сили Збройних Сил України подякували за підтримку партнерам – Франції і Британії. А також автору чудових фото Олексію Бобовнікову та пілотам 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішну бойову роботу.

Немає нічого прекраснішого, ніж ракети Scalp & Storm Shadow у напрямку імперії зла!

– написали в ПС.

Світлини, які показали Повітряні сили, справді дуже красиві. Така собі убивча краса, призначена для загарбника. І яка тішить око кожного українця.

Хмари не стоять на заваді ракетам від України / Фото ПС

Ракети дуже гарно летять на ворога / Фото ПС

На останній світлині добре помітно характерний обрис західної ракети.

Експорт добра, миру та демократії з України / Фото ПС

На фейсбук-сторінці Командування Повітряних Сил люди активно коментують світлини.

Доземний уклін захисникам!

Це кайф!

Красиво!

Гарно пішла, це до сонячної погоди.

Краще, ніж оргазм.

А Олексій Бобовніков додав: "Не лише кросівоє, але й дієвоє".

Київ влучно б'є по Росії західними ракетами

У своєму дописі ПС не вказали, що ракети летять конкретно на російську територію – може йтися і про окуповані території. І, звісно, не вказали дату і ціль удару. Та, хай там як, дозвіл на удари західними ракетами по Росії, на який ми так довго чекали, виправдав себе. Атаки Києва по військових об'єктах Росії ефективні.

Наприкінці листопада ішлося, що Британія передає Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. І цих боєприпасів мали надати десятки.

Тоді ж говорили і про те, що Україна вже використала ракети Storm Shadow для ударів по території Росії. Зокрема для атаки у Курській області. Тоді загинуло багато солдатів КНДР, було поранено північнокорейських генералів, убито першого заступника командувача Ленінградського військового округу генерал-лейтенанта Валерія Солодчука.